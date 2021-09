Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat sedinta Biroului National al USR PLUS. Coalitia va sustine o motiune de cenzura impotriva premierului Florin Citu. "USR PLUS anunta ca isi retrage sprijinul politic pentru premierul Citu, care a aruncat tara in criza politica. USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici,…

- Iulian Bulai (foto), vicelider al grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, transmite ca ar fi dispus sa voteze o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului Florin Citu. „Florin Citu trebuie sa plece. Este impardonabil gestul de remaniere a lui Stelian Ion. Lupta anticoruptie este sabotata din guvern.…

- Iulian Bulai, vicelider al grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, transmite ca ar fi dispus sa voteze o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului Florin Citu. "Florin Citu trebuie sa plece. Este impardonabil gestul de remaniere a lui Stelian Ion. Lupta anticoruptie este sabotata din…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a reacționat, pe Facebook, dupa ce premierul Florin Cițu a decis sa-l remanieze pe ministrul Justiției, Stelian Ion. "1) Poți contribui la aceasta guvernare daca nu vrei modernizarea Romaniei? 2) Ai voie sa blochezi activitatea Guvernului pentru ca așa vrei…

- Iulian Bulai, vicelider al grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, transmite ca ar fi dispus sa voteze o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului Florin Citu. "Florin Citu trebuie sa plece. Este impardonabil gestul de remaniere a lui Stelian Ion. Lupta anticoruptie este sabotata…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, reacționeaza la anunțul premierului Cițu cu privire la remanierea sa. Acesta afirma ca „premierul Florin Cițu arata in seara aceasta inca o data ca nu are respect pentru lege, pentru Constituție”. „Avand in vedere antecedentele sale, poate ca nu este de mirare”,…

- Liderii USR PLUS, reuniti la aceasta ora in sedinta Biroului National (BN), discuta despre modul cum vor iesi la guvernare, au declarat surse participante la sedinta pentru News.ro. Dicutia despre iesirea de la guvernare vine dupa ce premierul Florin Citu a anuntat revocarea din funtie a ministrului…

- Scandalul in coalitia guvernamentala ia amploare Premierul Florin Cițu a anunțat in aceasta seara ca l-a revocat din functie pe ministrul Justitiei, Stelian Ion. El l-a propus interimar pe Lucian Bode de la Interne. In replica, USR PLUS discuta iesirea de la guvernare, iar Dan Barna a cerut demisia…