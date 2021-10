USR PLUS îi cere lui Klaus Iohannis să nu tragă de timp. Reacția, după amânarea consultărilor pentru săptămâna viitoare Liderii USR PLUS au sancționat decizia președintelui Iohannis de a amana consultarile pentru saptamana viitoare. Ei cer liderului de la Cotroceni „sa nu traga de timp și sa medieze politic aceasta criza”, arata comunicatul transmis de partid. „Biroul Național al USR a luat act cu neplacuta surprindere de faptul ca președintele Klaus Iohannis a permis acțiunile pripite, haotice și prost concepute ale fostului premier Florin Cițu, prin care a scos USR de la guvernare, dar nu se grabește sa organizeze consultari cu partidele. Este evident ca organizarea rapida a consultarilor și desemnarea unui premier… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

