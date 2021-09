USR PLUS i-a retras sprijinul politic premierului Florin Cîțu USR PLUS a anunțat, miercuri seara, la finalul unei ședințe de urgența, ca iși retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Cițu, pe care il acuza ca a aruncat țara in criza politica dupa destituirea lui Stelian Ion din postul de ministru al Justiției. USR PLUS cere Coaliției declanșarea de urgența a negocierilor pentru desemnarea unui […] The post USR PLUS i-a retras sprijinul politic premierului Florin Cițu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

