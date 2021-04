Stiri pe aceeasi tema

- Modul in care a fost gestionat transferul pacientilor de la Spitalul Foisor este inacceptabil, sustine USR PLUS: „Directorul ASSMB si managerul Spitalului Foisor trebuie sa plece". USR PLUS sustine ca managerul spitalului a blocat formalitatile pentru transformarea Spitalului Foisor in spital COVID-19…

- Alianta USR-PLUS a transmis ca modul in care a fost gestionat transferul pacientilor de la Spitalul Foisor este inacceptabil, iar managerul spitalului a blocat formalitatile pentru transformarea Spitalului Foisor intr-unul suport COVID-19 si prin asta a intarziat nepermis de mult transferul pacientilor.

- USR-PLUS considera ca “inacceptabil” modul in care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor și transmite ca dupa cele petrecute vineri noapte “directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie sa plece”. „Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie demiși. Spitalul…

- Modul in care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor este inacceptabil, susține USR PLUS: „Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie sa plece”. USR PLUS susține ca...

- Modul in care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor este inacceptabil, susține USR PLUS: „Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie sa plece”. USR PLUS susține ca managerul spitalului a blocat formalitațile pentru transformarea Spitalului Foișor in spital…

- Ultimii pacienti ortopedici de la Spitalul Foisor, transferati sambata. Ministerul Sanatatii: „Modul cum a decurs evacuarea este regretabil” Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, vineri noaptea, o serie de precizari privind evacuarea pacie.ntilor de la Spitalul Foisor „Spitalul Foisor are 26 de paturi…

- Ultimii pacienti ortopedici de la Spitalul Foisor, transferati sambata. Ministerul Sanatatii: „Modul cum a decurs evacuarea este regretabil” Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, vineri noaptea, o serie de precizari privind evacuarea pacie.ntilor de la Spitalul Foisor „Spitalul Foisor are 26 de paturi…

- Ministerul Sanatatii a facut precizari in legatura cu situația regretabila creata vineri seara la Spitalul Foișor din Capitala, cand zeci de pacienți au fost transferați la alte spitale pentru ca unitatea medicala sa devina spital suport covid.