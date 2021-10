Stiri pe aceeasi tema

- Congresul USR PLUS continua, duminica, cu dezbaterea si modificarea Statului formatiunii. Pana la aceasta ora, delegatii au votat sa fie scoasa din denumire titulatura PLUS, astfel incat partidul de va numi doar USR. Delegatii decid si daca va exista functia de prim-vicepresedinte, pe care se discuta…

- Congresul USR-PLUS continua, astazi, cu dezbaterea si modificarea Statului formatiunii. Pana la aceasta ora, delegatii au votat sa fie scoasa din denumire titulatura PLUS, astfel incat partidul de va numi doar USR. Delegatii decid si daca va exista functia de prim-vicepresedinte, pe care se discuta…

- Congresul USR PLUS continua, duminica, cu dezbaterea si modificarea Statului formatiunii. Pana la aceasta ora, delegatii au votat sa fie scoasa din denumire titulatura PLUS, astfel incat partidul de va numi doar USR. Delegatii decid si daca va exista functia de prim-vicepresedinte, pe care se discuta…

- Congresul USR PLUS continua, duminica, cu dezbaterea si modificarea Statului formatiunii. Pana la aceasta ora, delegatii au votat sa fie scoasa din denumire titulatura PLUS, astfel incat partidul de va numi doar USR. Delegatii decid si daca va exista functia de prim-vicepresedinte, pe care se discuta…

- Congresul USR PLUS continua, duminica, cu dezbaterea si modificarea Statului formatiunii. Pana la aceasta ora, delegatii au votat sa fie scoasa din denumire titulatura PLUS, astfel incat partidul de va numi doar USR. Delegatii decid si daca va exista functia de prim-vicepresedinte, pe care se discuta…

- Alegeri in USR PLUS: Dan Barna pe locul trei la numarul de voturi pentru funcția de vicepreședinte. Cine este pe primul loc Dan Barna, fost copreședinte al formațiunii, s-a situat pe locul trei ca numar de voturi pentru funcția de vicepreședinte al USR PLUS. Fostul ministru al Transporturilor Catalin…

- USR PLUS si-a ales noua conducere, in cadrul Congresului USR PLUS desfasurat la Romexpo. Biroul National va avea 24 de membri, dintre care primii sapte, in ordinea numarului de voturi, vicepresedinti: Catalin Drula, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Anca Dragu, Ionut Mosteanu, Allen Coliban si Claudiu Nasui.

- Fostul ministru al Transporturilor Catalin Drula a obținut cel mai mare numar de voturi pentru funcția de vicepreședinte USR PLUS, urmat de Vlad Voiculescu. Dan Barna, fost copreședinte al formațiunii, s-a situat pe locul trei. Biroul Național al USR PLUS va avea 24 de membri, dintre care…