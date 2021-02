USR PLUS despre decizia CCR referitoare la evazionişti: O lege constituţională nu înseamnă că este şi oportună USR PLUS sustine ca legea prin care evazionistii pot scapa de inchisoare, desi declarata constitutionala, nu este "oportuna", deoarece ar incuraja comiterea de noi infractiuni.



"Astazi, CCR a declarat constitutionala legea PSD care ii scapa pe evazionisti de inchisoare, incurajand astfel comiterea de noi infractiuni. O lege constitutionala nu inseamna ca este si oportuna! Proiectul a fost adoptat chiar in ultima sedinta de plen din legislatura trecuta, iar parlamentarii USR au votat impotriva si au aratat ca aceasta lege este conceputa exclusiv in interesul infractorilor si in siajul…

Sursa articol: agerpres.ro

