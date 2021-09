USR-PLUS depune luni moțiune de cenzură împotriva propriului guvern Liderii USR PLUS, reuniti joi seara in sedinta Biroului National (BN) au decis ca, daca PNL nu il retrage pe Florin Citu de la sefia Guvernului, vor depune luni la prima ora, impreuna cu partidul AUR, motiunea de cenzura anuntata, au declarat surse participante la sedinta pentru News.ro. Potrivit acestora, vineri, la sedinta coalitiei, va avea loc discutia finala pe acest subiect al retragerii sprijinului pentru Florin Citu. „Maine la coalitie va fi ultima discutie. Daca liberalii nu il retrag pe Citu, vom depune motiunea de cenzura semnata de noi si de AUR. In weekend va avea loc si un Comitet… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

