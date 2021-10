Stiri pe aceeasi tema

- Formatiunea atrage atentia asupra faptului ca aceasta crestere a poluarii se inregistreaza la o luna de la demiterea lui Octavian Berceanu din functia de comisar-sef al Garzii Nationale de Mediu."Rezultatele obtinute de Octavian Berceanu, in cele 6 luni ca sef al Garzii Nationale de Mediu, au disparut…

- Demiterea lui Octavian Berceanu de la sefia Garzii de Mediu l-a determinat pe jurnalistul Lucian Mindruta sa-i trimita un mesaj extrem de dur premierului Florin Citu. De asemenea, el a criticat dur sistemul de sinecuri practicat de partidele din Romania. Jurnalistul Lucian Mindruta a postat pe Facebook…

- Clotilde Armand, primarul USR PLUS al Sectorului 1, a comentat inlocuirea lui Octavian Berceanu din fruntea Garzii de Mediu in baza unei decizii a premierului Florin Cițu. ”Wow, inlocuitorul este fiul unui primar PNL din județul Calarași”, a spus Armand. Clotilde Armand a scris un mesaj pe…

- Octavian Berceanu, propus de USR PLUS pentru funcția de șef al Garzii de Mediu, a fost demis luni, 20 septembrie, de premierul Florin Cițu, iar primarul Sectorului 1 din București, Clotilde Armand, a declarat ca cel care ii va lua locul „este fiul unui primar PNL din județul Calarași”. „Ca locuitor…

- Berceanu, care se afla la conducerea Garzii Naționale de Mediu de șase luni, a facut publica decizia premierului Florin Cițu prin care a fost demis.”Mulțumesc colegilor din GNM pentru ca au produs, in 6 luni cat am lucrat impreuna, cele mai bune rezultate din istoria de 20 de ani a Garzii Naționale…

- Decizia premierului Florin Cițu de eliberare din funcția de comisar general al Garzii Nationale de Mediu a lui Octavian Berceanu a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Plecarea sa are loc in contextul in care, pe fondul retragerii din guvern a miniștrilor USR PLUS, premierul…

- Octavian-Alexandru Berceanu a fost eliberat din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie s-a stabilit ca Alexandru Lucian Vasile, comisar general…

- "Partidul National Liberal va obtine rezultate mai bune sau mai rele in functie de performanta guvernamentala. Daca Guvernul nu are rezultate, nu are o perceptie buna, daca oamenii considera ca Romania nu e intr-o directie buna sub guvernarea noastra, atunci partidul va avea de suferit", a scris Orban,…