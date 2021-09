Stiri pe aceeasi tema

- Sesizarea premierului Florin Cițu privind conflictul constituțional referitor la moțiunea de cenzura va fi dezbatuta de Curtea Constituționala pe 28 septembrie. Sesizarea Guvernului in privința moțiunii de cenzura depuse de USR PLUS și AUR va fi dezbatuta de judecatorii constituționali in ședința din…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala asupra unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Guvernul României si prim-ministrul României, pe de o parte, si Parlamentul României, pe de alta parte."Solicit instantei…

- Tudorel Toader: “Parlamentul nu a fost sesizat in mod legal privind moțiunea de cenzura!” Profesorul universitar dr. Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost judecator la CCR, a comentat scandalul politic din coalitie. Potrivit acestuia, Parlamentul nu a fost sesizat in mod legal privind moțiunea…

- Ludovic Orban și Anca Dragu au convocat plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului pentru joi la ora 16:00 pentru prezentarea moțiunii de cenzura depusa de catre USR-PLUS și AUR, potrivit unui document oficial. Președintele Camerei Deputaților a subliniat, intr-o declarație facuta miercuri…

- Zi cu miza majora în ecuația crizei politice de la București. Președintele Klaus Iohannis i-a chemat la o discuție pe liderii USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, ai caror miniștri au anunțat ca își depun astazi demisiile. Pe frontul din Parlament, moțiunea USR-PLUS și AUR așteapta prezentarea…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului (BPR) s-au reunit luni, 6 septembrie, pentru a stabili calendarul dezbaterii moțiunii de cenzura depusa de USR PLUS - AUR, dupa ce ședința a fost amanata de doua ori pentru ca nu s-a intrunit cvorumul. Inaintea ședinței BPR de azi, echipa…

