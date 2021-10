Stiri pe aceeasi tema

- Problema caldurii și a apei calde din Timișoara a fost semnalata și la nivelul Uniunii Europene. Comisarii UE pentru Energie, Kadri Simson, și cel pentru Pactul Verde, Frans Timmermans, au primit o scrisoare din partea delegației USR PLUS din Parlamentul European, prin care li se atrage atenția asupra…

- Curg cererile de inscriere in USR Timiș. Reprezentanții formațiunii politice susțin ca doar la finele saptamanii trecute, USR Timiș a primit 25 de cereri de inscriere in partid, 17 din Timișoara și inca opt in județ. De asemenea, inca zece membri noi au fost acceptați in partid de catre Biroul Local…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a transmis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Ursula von der LEYEN, precum și comisarului Kadri Simson, solicitand CE sa elaboreze un plan concret, cu masuri coordonate, care sa permita tuturor țarilor afectate sa intervina rapid…

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat inca de saptamana trecuta o dezbatere prioritara, cu Rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora existenta la nivelul Uniunii Europene. Acest demers a fost respins, joi,…

- Delegațiile S&D ale Romaniei și Spaniei din Parlamentul European cer Comisiei Europene sa elaboreze un plan concret care sa permita tuturor țarilor din UE sa intervina rapid la nivel național pentru stoparea crizei prețurilor la gaz și energie. „Delegațiile S&D ale Romaniei și Spaniei…

- Eurodeputatii PSD au pus accent pe necesitatea unui plan european concret, care sa se bazeze pe identificarea unor solutii rapide de atenuare a efectelor unei eventuale saracii energetice si chiar alimentare, generate de actualul val de scumpiri, arata un comunicat de presa al partidului. „Importanta…

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat o dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora existenta la nivelul Uniunii Europene. In Romania, creșterea tarifului la energie electrica a declanșat…

- Ministrul britanic al afacerilor a discutat cu șefii celor mai mari furnizori și operatori de energie din Marea Britanie, sambata, despre creșterea prețurilor la gaze, care amenința o serie de industrii, inclusiv furnizori de carne, scrie Reuters, arata Mediafax. Creșterea prețurilor a forțat…