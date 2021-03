Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Moșteanu și Silviu Dehelean au cerut conducerii Camerei Deputaților sancționarea lui Dan Tanasa, dupa ce acesta i-a injurat, miercuri, pe holurile Parlamentului: „Lipsa unei sancțiuni va avea un efect incurajator pentru reiterarea unui astfel de comportament grobian”.

- Deputatul AUR, Dan Tanasa, a avut o disputa pe holurile Parlamentului , dupa plenul Camerei unde a fost adoptat proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ. Acesta i-a spus deputatului USR-PLUS Silviu Dehelean ca este un „paduche”, iar liderului deputatilor USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, i-a transmis ca…

- Dialog halucinant intre aleșii țarii, azi in Parlament. Ionuț Moșteanu de la USR s-a certat pe hol cu Dan Tanasa de la AUR, dupa dezbaterile cu scandal din Comisia Juridica, privind desființarea SIIJ. ” D.Tanasa: – Ești un zero barat! Ionuț Moșteanu: -Credibilitatea mesajului pe care l-ați transmis……

- Dialog halucinant intre aleșii țarii, azi in Parlament. Ionuț Moșteanu de la USR s-a certat pe hol cu Dan Tanasa de la AUR, dupa dezbaterile cu scandal din Comisia Juridica, privind desființarea SIIJ. ” D.Tanasa: – Ești un zero barat! Ionuț Moșteanu: -Credibilitatea mesajului pe care l-ați transmis……

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat, luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare, ca proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor va fi pe agenda Birourilor Permanente Reunite de maine, iar miercuri va figura pe ordinea de zi a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.…

- Klaus Iohannis are o intalnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea sa discute cu șefii partidelor despre prioritațile legislative pe care le au in vedere pentru saptamana viitoare, cand incepe sesiunea parlamentara in noul format al Parlamentului. La intalnirea…

- Funcțiile de secretari de stat, de conducere a agențiilor și companiilor, dar și cele de prefecți si subprefecți au dus la noi disensiuni intre liderii coaliției de guvernare. Klaus Iohannis i-a chemat la Vila Lac pe premierul Florin Cițu, Ludovic Orban – președintele PNL, Dacian Cioloș – președintele…