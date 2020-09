Alianta USR-PLUS de la Dolj cere renumararea voturilor obținute de Partidul Ecologist Roman (PER) la Consiliul Județean. Dupa votul de duminica , alianta USR-PLUS a obtinut, potrivit ultimelor rezultate partiale anuntate de BEC, un procent de 6,74% si nu a obtinut niciun mandat de consilier judetean. In schimb, PER s-a ales cu doua mandate in Consiliul Judetean Dolj, la fel ca PMP, pentru ca ambele au trecut de pragul de 5%. Pentru o alianta politica formata din doua partide, pragul electoral este de 7%. „Unde s-au dus cele 672 de voturi care țin Alianța USR PLUS sub pragul electoral de 7% pentru…