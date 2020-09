Alianta USR PLUS cere presedintelui si Guvernului sa intensifice demersurile diplomatice necesare pentru asigurarea sectiilor de votare in diaspora pentru alegerile parlamentare.



"Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului sa intensifice demersurile diplomatice necesare, la nivelul statelor in care locuiesc sau lucreaza foarte multi cetateni romani, pentru a se asigura ca acestia vor avea acces la sectii de votare suficiente, care sa le permita exercitarea votului pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Apelul Aliantei vine in contextul numarului…