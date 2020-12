Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat (PSD) a castigat alegerile parlamentare de duminica in 63 din cele 78 de unitati administrativ- teritoriale din judetul Botosani, a anuntat liderul PSD, Doina Federovici. Potrivit sursei citate, PSD s-a impus in municipiile Botosani si Dorohoi, in orasele Bucecea, Darabani,…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Hunedoara, urmat de PNL si AUR, releva datele provizorii publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa introducerea proceselor verbale din toate cele 524 de sectii de votare, potrivit Agerpres. Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72%…

- USR PLUS a caștigat alegerile parlamentare in județul nostru, potrivit rezultatelor centralizate din cele 601 de secții de votare, care au fost deschise duminica in Timiș, cu 54,329 voturi (29,21%), urmați de PNL – 46.082 (24,78%), PSD – 36.501 (19,63%), AUR – 13.024 (8,71%), PMP – 4.370 (5,61%), Pro…

- Biroul electoral de circumscriptie Argeș a stabilit aseara ordinea pe buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Ordinea a fost stabilita prin tragere la sorți. Astfel, ordinea pe buletinele de vot a principalelor partide din Argeș la alegerile parlamentare este: 1. USR 2. PNL 3.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- Partidul Social Democrat, organizația Vrancea, a depus joi listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Delegația candidaților care a mers la BEJ a fost condusa de președintele interimar al PSD Vrancea, Nicușor Halici. Social democratul este cel care deschide lista candidaților…

- Catalin Silegeanu a candidat independent pentru funcția de primar al municipiului Botoșani, in urma votului de duminica, 27 septembrie 2020, reușind sa devanseze partide precum Pro Romania, ALDE și PMP și sa se claseze foarte aproape de USR-PLUS.

- Nimeni nu il mai crede pe acest „gogosar incompetent” care a devenit si premier, a mai spus fostul președinte. „Cat pot sa mai cred in acest rebut politic care se numeste Ludovic Orban, cand ne-a pus intr-o situatie incredibila – cu o saptamana inainte de expirarea dreptului de a depune liste,…