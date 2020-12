Stiri pe aceeasi tema

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Hunedoara, urmat de PNL si AUR, releva datele provizorii publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa introducerea proceselor verbale din toate cele 524 de sectii de votare, potrivit Agerpres. Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72%…

- Prezența la vot in municipiul Carei a fost de 28,58% la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Pe fondul absenteismului puternic, UDMR a obținut cel mai mare procent dar numarul voturilor obținute a fost mult mai mic decat cel de la alegerile locale. La nivel de județ, ONG-ul UDMR a obținut…

- Cele mai multe voturi obținute de un candidat sau partid in toate scrutinele parlamentare și prezindențiale din Republica Moldova au fost obținute de Maia Sandu, in cadrul scrutinului prezidențial, desfașurat acum doua zile. Lidera PAS l-a detronat pe Petru Lucinschi, care in 1997 a obținut 54,02%,…

- Un candidat la Camera Reprezentantilor din partea statului american Dakota de Nord a castigat marti alegerile cu toate ca politicianul in cauza a decedat in urma cu aproape o luna din cauza unor complicatii asociate coronavirusului, David Andahl infectandu-se in timpul campaniei electorale, transmite…

- Vlad Voiculescu, copresedintele USR PLUS Bucuresti, sustine ca Biroul Electoral Central a respins, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. "Contestatia domnului Tudorache a fost respinsa in BEC. Victoria lui Clotilde…

- Guvernul minoritar roman l-a dat jos din fotoliu pe primarul opozitiei la Bucuresti, ceea ce-l impulsioneaza inaintea alegerilor nationale din decembrie in care vrea sa preia controlul in Parlament, relateaza Bloomberg. Activistul Nicusor Dan a infrant-o pe social-democrata Gabriela Firea in alegerile…

- Timișoara a infaptuit o noua revoluție, a spus Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, care este dat drept caștigator al alegerilor locale de duminica. Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei din Timișoara pentru a sarbatori.

- Paradoxul alegerilor locale dintr-un singur tur va face ca, cel puțin in localitațile mari, orașe, municipii sau in capitala, primarii vor fi aleși cu mai multe voturi impotriva decat voturi pentru. Ca exemplu, la Timișoara, polarizarea electoratului, așa cum o arata toate sondajele, va determina…