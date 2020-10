Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS Buzau si-a desemnat candidatii pentru alegerile parlamentare, lista la Camera Deputatilor fiind deschisa de Emanuel Ungureanu si cea de la Senat, de Mihai Razvan Moraru, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis, sambata, AGERPRES, Alianta USR PLUS Buzau a finalizat,…

- Senatoarea USR Florina Presada a anunțat luni seara ca are COVID-19. Ea spune ca a avut "dureri groaznice de cap", dar le-a pus pe seama alegerilor interne din partid. Ea a facut anunțul pe Facebook. "Suntem 28 de mii pe aceasta pagina. Acum puteți spune ca, și voi, cunoașteți pe cineva infectat cu…

- Ziarul Unirea Ordinea pe lista a CANDIDAȚILOR USR-PLUS Alba la Camera Deputaților și Senat pentru alegerile parlamentare 2020, VOTATA in interiorul partidului Ordinea pe lista a CANDIDAȚILOR USR-PLUS Alba la Camera Deputaților și Senat pentru alegerile parlamentare 2020, VOTATA in interiorul partidului…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna deschide lista de candidati ai aliantei pentru Camera Deputatilor in judetul Sibiu, cea pentru Senat fiind deschisa de economistul Claudiu Muresan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, presei de Alianta USR PLUS Sibiu, in cadrul alegerilor interne care au avut…