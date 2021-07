Stiri pe aceeasi tema

- ”USR PLUS Bucuresti ii solicita ferm primarului Nicusor Dan sa stopeze mascarada concursurilor din Primaria Capitalei. Primarul Nicusor Dan a scos la concurs mai multe posturi de conducere din Primaria Capitalei si institutii din subordine, respectiv ASSMB, dar criteriile de participare sunt scrise…

- Paisprezece perchezitii au loc miercuri in Bucuresti si in Ilfov. Sunt vizate Universitatea Titu Maiorescu, Primaria Capitalei si locuintele unor persoane banuite de delapidare, fals intelectual si abuz in serviciu. Mai multe persoane, inclusiv din conducerea unitatii de invatamant, sunt acuzate ca…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, susține ca decizia luata de Primaria Capitalei in 2019, primarie condusa la vremea respectiva de Gabriela Firea, de a delega catre primariile de sector problema salubrizarii a favorizat criza gunoaielor din Sectorul 1 din București. „E varfil iceberg-ului.…

- Din 3 iunie va fi introdus sistemul de acces pe baza de card nominal pentru toti angajatii care lucreaza in Primaria Capitalei a anuntat luni primarul general Nicusor Dan. El precizeaza ca „usa mare a Primariei este deschisa tuturor, atat angajatilor, cat si vizitatorilor”.