- USR PLUS Bucuresti il propune pe Alin Stoica pentru functia de prefect al Capitalei, se arata intr-un comunicat al aliantei. Alin Stoica este propus in locul actualului prefect, Traian Berbeceanu.

- Traian Berbeceanu ar urma sa fie inlocuit in functia de prefect al Capitalei. Surse politice sustin ca pentru acest post va fi propus Alin Stoica, membru PLUS, dupa ce la impartirea functiilor de prefect si subprefect din cadrul coalitiei de guvernare, USR PLUS a obtinut prefectura Capitalei.

- Alin Stoica, președintele PLUS Sector 6, il va inlocui pe Traian Berbeceanu in funcția de prefect al Capitalei. „USR PLUS București il propune pe Alin Stoica pentru funcția de prefect al Capitalei. USR PLUS ...

- Dacian Ciolos, copresedintele Aliantei USR PLUS, a declarat miercuri ca functia de prefect al Capitalei trebuie sa fie ocupata de un om competent si ca aceasta nu va fi "un cadou politic pentru cineva din partid", dar ca o discutie in acest sens va avea loc in zilele urmatoare la nivelul organizatiei…

