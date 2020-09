Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cosette Chichirau, care candideaza din partea alianței USR PLUS la primaria Iași acuza existența unui „blat” intre ministrul Mediului, Costel Alexe, președintele PNL Iași, și actualul primar Mihai Chirica, precum și intre consilierii locali de la PNL și PSD care și-au votat „unii altora…

- Scandal la Biroul Electoral Municipal Focșani. Actorii principali au fost liberalul Cristinel Irimia și reprezentantul PSD in Biroul Electoral Central Focșani, Bogdan Matișan.Potrivit jurnaldevrancea.ro, totul s-a intamplat joi, in jurul pranzului, la etajul 1 al Primariei Focșani, acolo unde…

- Megapolisul Neom va fi unul din partenerii League of Legends, fapt care a starnit un adevarat scandal. Anunțul celor de la Riot ca Neom va fi unul dintre partenerii oficiali ai League of Legends European Championship (LEC), nu a picat deloc bine in comunitatea de gameri și nu numai. Orașul futurist…

- Avand in vedere situatia actuala cu care ne confruntam si anume, pandemia de coronavirus, intregul proces de admitere s-a desfasurat online, pe baza mediilor de la examenul de Bacalaureat, existand si o optiune de bifat pentru programele de studii, respectuiv buget sau taxa. Pe langa aceste criterii…

- "Este nescuzabil, am avut o discutie cu colegii mei. Daca ma intrebati de o sanctiune in ceea ce ii priveste pe cei doi, cred ca e responsabilitatea organizatiilor din care fac parte", a afirmat, miercuri seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu, despre deputatii Adrian Solomon si Irinel Stativa. Acesta a…

- In urma acuzațiilor de corupție aduse de catre procurorii DNA, șeful Unifarm a fost schimbat din funcție. Noul șef al Unifarm este Ionuț Ionescu, om cu carnet de partid și candidat din partea PNL la un post de consilier județean in Constanța.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Scandal in sanatate din cauza stimulentului de 500 de lei. Dincolo de ordonante de urgenta pe care le-am dat pe starea de urgenta sau pe starea de alerta au fost si anumite implicatii parlamentare care au modificat aceste legi, iar listele imi vin de la managementul acelor unitati medicale. Noi am…