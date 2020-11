USR PLUS și-a propus, indiscutabil, sa susțina și sa continue fara oprire toate demersurile de debirocratizare și de transparentizare a administrației romanești in scopul simplificarii vieții romanilor, fie ca este vorba de simpli contribuabili sau de antreprenori. In Camera Deputaților au fost depuse, in acest sens, șapte proiecte legislative, care completeaza setul de legi pentru facilitarea inființarii firmelor și pentru facilitarea declararii beneficiarului real al caștigurilor incasate. Dintre acestea, doua proiecte de debirocratizare, au fost deja adoptate in Camera, in calitate de for decizional,…