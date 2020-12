Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS a anunțat ca președintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, raportorul pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, precum și ceilalți europdeputați ai alianței vor pune pe...

- Intre PPE și RENEW Europe sunt fricțiuni Mai multi lideri PNL au declarat, in ultimele zile, ca liberalii ar prefera sa guverneze, dupa alegerile parlamentare, alaturi de PMP si UDMR, nu alaturi de USR. Unul dintre motivele invocate este apartenenta celor trei partide la Partidul Popularilor Europeni,…

- Președintele PLUS și al grupului Renew Europe din Parlamentul European vine in studioul Libertatea, luni, de la ora 14.30. Dupa ce a declarat ca masura inchiderii complete a piețelor este o greșeala, Dacian Cioloș va raspunde intrebarilor legate de cum vede prestația Guvernului Orban de pana acum. Fiți…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS si lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European, l-a felicitat sambata pe Joe Biden pentru victoria la alegerile prezidentiale din SUA, prin intermediul unei postari pe retelele de socializare, potrivit Agerpres."Noul presedinte al SUA a castigat…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos, lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European, a calificat, luni, drept "remarcabil" rezultatul obtinut de Maia Sandu in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, adaugand ca ii doreste sa mentina acest avantaj si in turul al doilea…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos, lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European, a calificat, luni, drept "remarcabil" rezultatul obtinut de Maia Sandu in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, adaugand ca ii doreste sa mentina acest avantaj si in turul al doilea…

- Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, europarlamentarul grupului Renew Europe, Dragos Tudorache, a tinut un discurs in Parlamentul European luni, 19 octombrie, in care a vorbit despre reformele care inca nu au implementare de catre autoritatile de la Chisinau.

- CHIȘINAU, 2 oct – Sputnik. Din punct de vedere epidemiologic, acum ar fi indicata intrarea intr-un regim general de autoizolare a populației Republicii Moldova, a apreciat expertul in sanatate publica Ala Tocarciuc, invitata astazi in studioul Sputnik Moldova. © Sputnik / Mihai Caraus. Ala Tocarciuc…