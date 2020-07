USR-PLUS propune pentru municipiul Aiud o echipa de profesioniști și un program de masuri menite sa dezvolte economic municipiul, sa creeze locuri de munca și sa aduca cetațeanul in prim planul deciziilor administrației publice locale. Propunerea USR-PLUS pentru funcția de primar este Dragoș Ionuț Crișan, un tanar antreprenor, care s-a decis in acest an sa intre in politica pentru a schimba in bine Aiudul. „Cred cu tarie ca fiecare dintre noi suntem datori sa punem umarul la dezvoltarea comunitaților in care ne-am nascut, am crescut și in care traim. Suntem datori pentru copiii noștri sa facem…