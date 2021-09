USR PLUS ii acuza pe partenerii de coaliție din PNL ca iși forțeaza secretarii de stat din ministerele conduse de USR PLUS sa se prezinte la ședința de guvern din aceasta seara in locul miniștrilor. Aceștia din urma au anunțat ca nu se vor prezenta la ședința in care premierul Florin Cițu vrea sa adopte programul de dezvoltare "Anghel Saligny", in valoare de 50 de miliarde de lei.