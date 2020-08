Stiri pe aceeasi tema

- Un clip video distribuit pe Facebook arata o falsa echipa de campanie USR PLUS huiduita de locuitorii din Voluntari. In clip apar mai mulți barbați cu peruci de femeie, cu pantalonii decupați in zona feselor și tricouri inscripționate USR PLUS, care ar fi huiduiți de locuitori. Alianța USR PLUS a…

- Buzau, Brașov și Sibiu sunt primele județe unde duminica, 16 august 2020, dosarele de candidați ale Alianței USR PLUS au fost acceptate, in condițiile in care ele conțineau in premiera și semnaturi online. Tot astazi au fost acceptate candidaturile din sectoarele 4 și 5 ale Bucureștiului.

- Intr-o conferința de presa organizata astazi la Ploiești și transmisa live pe Facebook, liderii organizațiilor județene ale PNL și USR au anunțat constituirea alianței electorale PNL-USR-PLUS pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020. Au participat la conferința președintele PNL Prahova - Iulian…

- Liderii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna urmeaza sa discute, miercuri, pentru finalizarea negocierilor privind candidaturi comune la primariile de sector din Capitala. In ultimele zile au avut mai multe discutii, iar surse liberale spun ca cele doua partide sunt pe punctul de a ajunge la un consens.Liberalii…

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare a avut, in lunile iunie și iulie, un intens schimb de opinii cu conducerea executivului Romaniei, cu scopul soluționarii unor probleme presante cu care agricultura și industria alimentara se confrunta in acest an deosebit de dificil. Acesta a culminat cu intalnirea…

- Alianța USR-PLUS a prezentat candidații la primariile de sector din București pentru alegerile locale din 27 septembrie. Aceștia și-au expus, duminica, prioritațile în fața președintelui USR București, Claudiu Nasui, și a președintelui PLUS București, Vlad Voiculescu, transmite Mediafax.Astfel,…