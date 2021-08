Stiri pe aceeasi tema

- Scena politica clocotește dupa apariția in spațiul public a informației potrivit careia premierul Florin Cițu a facut doua zile de pușcarie in America, fiind prins baut la volan. Informația a fost confirmata de premier in timpul unui briefing, spunand ca a fost “o greșeala din tinerețe” și ca a platit…

- UPDATE Alin Nica, susținator declarat al lui Florin Cițu la șefia PNL, a fost ales presedintele PNL Timis in urma votului de sambata al celor peste 800 de delegati prezenti la Conferința de alegeri. Nica a obtinut 579 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, Sorin Munteanu a obtinut 221 voturi. Cel…

- In județul Mureș, unul dintre puținele din Ardeal in care PNL nu a caștigat nici Primaria municipiului reședința de județ, nici Consiliul Județean, au avut loc alegeri interne sambata, la eveniment fiind prezenți și premierul Florin Cițu și președintele partidului, Ludovic Orban. In discursul sau, Florin…

- Varianta Delta este la fel de transmisibila ca varicela, fiecare persoana infectata transmitand mai departe virusul in medie la 8-9 persoane, potrivit unui document, publicat vineri, al Centrului pentru Prevenirea si Combaterea Bolilor din Statele Unite (CDC), relateaza CNN. Totodata aceasta varianta…

- Echipa de comunicare a premierului Florin Cițu a pus la punct o strategie pentru alegerile interne bazata, printre altele, pe denigarea lui Ludovic Orban. Liderii sunt puși sa iasa mai mult la TV, sa obțina informații și sa spuna in discursuri și postari motivele pentru care Florin Cițu este singura…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat, luni, din ședința coaliției desfașurata la Palatul Victoria, ca NU s-a ajuns la un consens pe varianta de desființare a SIIJ, subiect despre care USR PLUS a avertizat ca ar putea sa fie motiv de rupere a coalitiei. „Continuam discuțiile pe aceasta tema. Toate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat pe premierul Florin Cițu ca trebuie sa inceteze orice fel de utilizare a parghiilor de putere guvernamentale pentru reprimarea unor liberali care ii sustin candidatura. Președintele PNL i-a asigurat pe cei care il susțin pe Cițu ca din partea lui, nu vor…