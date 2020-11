Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS anunta ca a depus marti o plangere penala, sub semnatura copresedintilor Dacian Ciolos si Dan Barna, pentru inselaciune si impiedicarea exercitarii drepturilor electorale. "Facem acest demers dupa ce am primit sesizari credibile de la cetateni care au fost contactati telefonic sub…

- Reprezentanții Alianței USR – PLUS au depus marți o plangere penala dupa ce au fost sesizați, de mai mulți cetațeni, ca au fost victimele unor false sondaje de opinie de tipul „push poll”. Prin aceasta metoda se incearca schimbarea opiniei alegatorului cu ajutorul unor informații neadevarate. Conform…

- Reprezentantii Aliantei USR-PLUS au anuntat ca, din respect pentru victimele de la Piatra Neamt, a suspendat duminica orice activitate electorala. „Sincere condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt”, au adaugat reprezentantii Aliantei,…

- Logica de campanie electorala, conform careia spui orice, daca tu ieși bine, l-a cuprins și pe copreședintele USR – PLUS, Dacian Cioloș. Acesta neaga invitația publica, facuta repetat de liderii liberali, de a participa impreuna la guvernare, și spune ca nu a existat. Liderul USR – PLUS a declarat luni…

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca nu exista niciun temei pentru renumararea voturilor pentru Primaria Sectorului 1, așa cum susține primarul PSD Dan Tudorache, pentru ca procesele-verbale introduse în sistem sunt corecte. El a mai spus ca nu exista nicio îndoiala ca Clotilde Armand este noul…

- Biroul Circumscriptiei Electorale nr. 1 - Sectorul 1, Municipiul Bucuresti a admis sambata, 26 septembrie, o plangere depusa de PSD impotriva PNL. Social-democratii i-au acuzat pe liberali ca au continuat propaganda electorala si dupa incheierea oficiala a campaniei, prin postari sponsorizate pe…

- Alianta USR-PLUS acuza PSD ca a facut plangere penala, in Sectorul 1, "pentru ca vrea sa opreasca campaniile de informare ale cetatenilor" cu privire la viza de flotant care le permite sa voteze la alegerile locale. "Nu este nimic ilegal in indemnul USR-PLUS catre cetatenii care traiesc in Sectorul…

- Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, anunta ca plangerea formulata de catre Alianta USR PLUS Sector 5 impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, va fi solutionata de Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.…