- Alianta USR PLUS anunta ca a depus plângere împotriva Gabrielei Firea, care candideaza pentru un nou mandat de edil, a Primariei Generale a Capitalei si împotriva PSD la Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale a Municipiului Bucuresti, acuzând ca primarul general al Capitalei…

- Deputatul Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, a anuntat miercuri ca ii va intenta proces pentru calomnie primarului general, Gabriela Firea. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare intre Nicusor Dan…

- Partidul Național Liberal, reprezentat de președintele PNL București, Violeta Alexandru a depus o plangere penala impotriva Gabrielei Firea, dar și a altor trei angajați ai primariei pe motiv ca nu respecta legea in vigoare.

PNL a depus plangere penala pe numele primarului Capitalei, Gabriela Firea, acuzand ca aceasta blocheaza completarea echipei PNL din Consiliul General al Capitalei.

- USR Sector 5 a depus la DNA o plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru abuz in serviciu si impiedicarea exercitarii drepturilor electorale, dupa scandalul de la conferința de presa a lui Nicușor...

- USR Sector 5 a formulat un denunt penal la DNA impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale. "USR Sector 5 a inaintat Directiei Nationale…

