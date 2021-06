Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a depus miercuri o inițiativa legislativa prin care persoanele care ingrijesc pacienți oncologici vor avea dreptul la concediu medical și la ședințe gratuite de consiliere psihologica clinica. Potrivit inițiativei legislative, de același drept pot beneficia și pacienții…

- Senatorul USR PLUS Cristi Berea si deputata USR PLUS Cristina-Denisa Neagu au depus miercuri o noua initativa legislativa prin care urmaresc desfiintarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania (AOSR), „una dintre uzinele de sinecuri de lux ale PSD”, arata un comunicat de presa al formatiunii.

- USR PLUS forteaza desfiintarea Academiei Oamenilor de Stiinta. Mesaje razboiniceConform initiativei ai carei semnatari sunt Cristi Berea si Cristina-Denisa Neagu, patrimoniul AOSR se transfera catre Academia Romana. Sunt vizate drepturile, obligatiile, contractele, acordurile si litigiile institutiei,…

- Senatorul USR PLUS Cristi Berea si deputata USR PLUS Cristina-Denisa Neagu au depus miercuri o noua initativa de desfiintare a Academiei Oamenilor de Stiinta, „una dintre uzinele de sinecuri de lux ale PSD”, arata un comunicat de presa al formatiunii. Conform initiativei legislative, patrimoniul…

- Senatul a votat, cu majoritate de voturi, inițiativa USR PLUS – PNL de desființare a Institutului Revoluției Romane, anunța USR PLUS. Senatorul USR PLUS de Iași, Cristi Berea, a afirmat ca Institutul Revoluției Romane din Decembrie 1989 trebuie sa fie desființat deoarece nu s-a achitat in mod real niciodata…

- Senatorul USR-PLUS Cristi Berea a depus o inițiativa legislativa prin care se elimina posibilitatea plații unei amenzi ca alternativa a pedepsei inchisorii pentru infracțiunea de evaziune fiscala. In prezent, proiectul e in dezbatere la Senat.Potrivit proiectului, se reintroduce pedepsirea faptei chiar…

- Senatorul USR-PLUS Cristi Berea a depus o inițiativa legislativa prin care se elimina posibilitatea plații unei amenzi ca alternativa a pedepsei inchisorii pentru infracțiunea de evaziune fiscala. In prezent, proiectul e in dezbatere la Senat.Potrivit proiectului, se reintroduce pedepsirea faptei chiar…

- „Legea, in forma actuala, incurajeaza si nu combate evaziunea fiscala. Chiar si inainte de promulgarea noilor prevederi, evaziunea fiscala in Romania ajungea la 28 de miliarde de euro. Nu avem nevoie de banii acestia si cei care au furat din banul public nu trebuie pedepsiti drastic? Bunastarea evazionistilor…