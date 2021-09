Stiri pe aceeasi tema

- Proiect USR PLUS: Camere pentru constatarea automata a abaterilor rutiere Accident rutier. Foto: Arhiva/ ISU Vâlcea USR-PLUS a depus la Parlament un proiect de lege pentru realizarea unui sistem video de monitorizare a traficului rutier si constatare automata a abaterilor pe drumurile publice.…

- Șoferii, care incalca regulile de circulație, s-ar putea trezi cu amenzile direct acasa, in urma implementarii unui sistem video de monitorizare a traficului rutier și de constatare automata a abaterilor. Proiectul de lege, depus, joi, de deputatul USR PLUS Cristian Ichim, are ca scop principal prevenirea…

- Deputatul USR PLUS Cristian Ichim a depus, joi, un proiect de lege pentru reglementarea utilizarii unui sistem video de monitorizare a traficului rutier si constatare automata a abaterilor rutiere pe drumurile publice. Principalul scop al utilizarii unui astfel de sistem il reprezinta prevenirea accidentelor…

- UPDATE ORA 20,00 Curtea Constitutionala a Romaniei a dispus azi ca, pana la data de 15 septembrie, partile sa isi exprime punctul de vedere in legatura cu sesizarea premierului Florin Citu cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii…

- Ministrul Tanczos Barna, a anunțat ca agresarea padurarilor aflați la datorie va fi pedepsita ca și ultraj. Barna a vorbit despre cazul padurarului din Dambovița agresat de hoții de lemne și a declarat ca a depus deja o inițiativa legislativa in acest sens. "Din nefericire, inca mai intalnim…

- In aceasta perioada se inregistreaza o crestere a valorilor de trafic prin punctele de trecere a frontierei pe sensul de ieșire din Romania, sens in care ITPF Sighetu Marmației a dispus toate masurile care sunt in competenta institutiei pentru asigurarea unui control operativ si fluent. Conducerea ITPF…

- Primaria Sfantu Gheorghe, condusa de UDMR-istul Antal Arpad, a comunicat un raspuns oficial exclusiv in limba maghiara catre o asociație romaneasca din oraș care a depus o cerere pentru finanțarea unui proiect cultural, scrie Dan Tanasa pe blogul sau. Liga Cultural-Creștina Andrei Șaguna din Sfantu…

- PSD a depus, miercuri, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Moțiunea va fi citita astazi in Parlament, urmand ca saptamana viitoare sa fie dezbatuta și votata. "Am depus moțiunea de cenzura. Vreau sa mulțumim partenerilor sociali care au contribuit la textul moțiunii. Guvernul actual este…