- Bugetul Capitalei a fost respins dupa ce grupul consilierilor USR PLUS, cel mai numeros din Consiliul General, a anunțat ca nu va vota proiectul propus de Nicușor Dan pe motiv ca are veniturile supraevaluate.Consilierii USR PLUS au contestat, de fapt, faptul ca Nicușor Dan nu ii deleaga viceprimarului…

- Ce se intampla, pana la urma, cu bugetul Capitalei pe acest an? E inca greu de spus. In cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului Bucuresti de miercuri ar fi urmat sa fie aprobat acest proiect, doar ca in ajunul intrunirii, consilierii USR PLUS i-au cerut edilului general sa il retraga și…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, s-a declarat, miercuri, "uluit" de solicitarile USR-PLUS cu privire la buget, afirmand ca subiectul a fost discutat cu grupurile de consilieri generali si "toate discutiile care trebuiau sa aiba loc pe buget au avut loc".

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca in aceasta saptamana va fi deschis centrul de vaccinare drive thru amenajat la Piata Constitutiei. Nicusor Dan a declarat, marti, la inceputul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca un proiect aflat pe ordinea de zi se refera…

- Nicușor Dan: „Am discutat astazi cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, care au solicitat ca lucrarile la blocurile de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea sa continue.Le-am confirmat faptul ca este deja agreat impreuna cu consilierii USR PLUS, PNL și PMP ca vor fi alocați bani pentru…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca drept raspuns la protestul angajaților Companiei Municipale Parcuri si Gradini, a propus Consiliului General al Municipiului Bucuresti urgentarea desfiintarii companiei cu pricina prin incetarea contractului de delegare. Edilul a mai spus ca…