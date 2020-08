USR, „pisica neagră” a politicii Daca dai o tura pe internet afli ca Uniunea Salvați Romania ar fi un partid „in general de centru-dreapta”. La centru-dreapta se scurg in ligheanul doctrinar politicile economice, iar la centru, da’ fix la centru, baltesc politicile sociale. Ca toate acestea nu se regasesc dincolo de prezentarilebombastice, USR nu are vreo vina. Atat a incaput […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

