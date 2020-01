USR: Pensiile speciale ar trebui desfiinţate; cele pentru militari şi magistraţi, plafonate Romania nu trebuie sa mai tolereze un sistem de pensii cu doua viteze, precizeaza Uniunea Salvati Romania, care isi reitereaza punctul de vedere conform caruia pensiile speciale ar trebui desfiintate, fiind plafonate cele pentru militari si magistrati.



