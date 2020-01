Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Dan Barna a pus la dispoziția membrilor partidului, inainte de inceperea referendumului intern, documentul doctrinei pentru poziționarea ca partid de centru dreapta modern. In document, este prezentat planul de acțiune, structurat in cinci pași și 10 pachete de politici pentru guvernarea USR.„Președintele…

- Dan Barna a anuntat ca declanseaza un referendum intern pentru ca membrii USR sa se pronunte daca vor o pozitionare a USR ca partid de centru-dreapta. De asemenea, Barna a lansat mai multe atacuri la adresa contestatarilor sai din partid.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care permite ca strainii sa fie etichetati ca agenti straini, atragand critici din partea grupurilor de protectie a drepturilor omului, care afirma ca masura va restrictiona si mai mult libertatea presei din tara, transmite Reuters, conform…

- Initiativa acestuia vine in urma declaratiilor social-democratului Niculae Badalau referitoare la romanii plecati in strainatate. ''Din respect pentru milioanele de romani care muncesc in Uniunea Europeana pentru a oferi familiilor lor de acasa un trai mai bun, avem datoria de a-i…

- Avocatul Nicolae Giurgiu, președintele PNL Turda, și-a dat demisia din partid, dupa ce lucrurile au devenit clare in ceea ce privește aducerea primarului Cristin Matei in PNL, dupa ce acesta a fost... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, le-a cerut sambata, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celorlalte partide de centru-dreapta - Ludovic Orban (PNL), Dan Barna (USR) si Dacian Ciolos (PLUS) - sa initieze prima alianta politica, in perspectiva alegerilor locale, la nivelul judetului Giurgiu, ''cu…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, este marele campion al PNL, la alegerile prezidențiale. Prezența la vot și scorul din Ilfov il relegitimeaza pe acesta in interiorul partidului și din aceasta poziție le transmite colegilor liberali ca sunt in fața unui moment istoric, in care pot sa demonstreze…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, referitor la contestatarii sai din interiorul partidului, ca nimeni nu i-a cerut suspendarea din funcție, iar daca ar fi facut-o atunci ar fi pus imediat demisia pe masa, potrivit Mediafax.„Eu n-am auzit. Nu. Nici macar suspendarea.…