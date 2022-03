USR: Parlamentul European a aprobat programe în valoare de 16,7 miliarde de euro pentru localităţile de graniţă implicate în criza refugiaţilor „Astazi, in sedinta de coordonare a Comisiei pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European, am avut-o ca invitata pe Elisa Ferreira, comisar european pentru Coeziune si Reforme, pentru a discuta despre noul program CARE + (Cohesion’s Action for Refugees in Europe – Actiunea de coeziune pentru refugiatii din Europa +). Sunt vicepresedintele comisiei REGI si am sustinut inca din primele zile ale razboiului ca este nevoie de implicare financiara de la nivelul Uniunii Europene pentru a gestiona situatia refugiatilor, tocmai de aceea am hotarat ca vom vota in procedura de urgenta flexibilizarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a aprobat, programele care insumeaza aproximativ 16,7 miliarde de euro , bani destinati actiunilor de sprijin a refugiatilor, arata un comunicat de presa al USR. Banii necontractati prin programele europene vor putea fi folositi in sprijinul refugiatilor si vor usura eforturile…

- Adrian Streinu-Cercel, presedintele Comisiei de sanatate din Senat, a declarat joi ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) „nu este gandit pe nevoia” de servicii medicale. „Sistemul va merge in continuare cu sau fara PNRR, pentru ca noi, in momentul de fata, nu am pus pe masa nimanui un…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a autorizat si platit, in cursul saptamanii trecute, fonduri europene in valoare totala de 17,6 milioane de euro (17.568.016 euro) pentru investitiile finantate prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020)”, anunta…

- Conform datelor furnizate de Ministerul Sanatatii, la data de 22 martie 2022, 49 de refugiati din Ucraina sunt internati in spitalele din Romania. Dintre acestia,10 au afectiuni cronice, 29 au afectiuni acute, 8 sunt infectati cu Covid, iar doua femei sunt lauze. 183 de persoane s au prezentat la UPU.In…

- Pentru mine și colegii mei din PPE, saptamana aceasta a avut doua teme foarte importante: grupul PPE de monitorizare a programelor de finanțare din cadrul Politicii de Coeziune și asumarea inițiativei ca banii nefolosiți din acest capitol sa fie urgent direcționați pentru refugiații din Ucraina. Grupul…

- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Barna Tanczos, a participat marti, la sediul Guvernului, la ceremonia de semnare a acordurilor de finantare intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si ministerele coordonatoare de reforme aferente Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Romania va beneficia de sprijinul BEI pentru atragerea fondurilor UE alocate pentru perioada 2021-2027, dupa semnarea unui Memorandum in acest sens. ”Acest Memorandum este o realizare importanta deoarece…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a explicat, luni, ca reducerea cu 2 miliarde de euro a sumei alocata Romaniei pentru PNRR vine in urma ajustarii, avand in vedere ca Romania a inregistrat o crestere mult mai rapida decat s-a estimat in Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Agerpres .…