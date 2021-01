Negocierile dintre PNL, USR si UDMR au intrat in linie in linie privind numirea noilor prefecți. Potrivit informațiilor noastre, USR va numi prefect tocmai la Giurgiu, prima organizație PNL pe tara la alegerile parlamentare! Cel care va fi numit pare a fi omul de afaceri din Bragadiru, controversatul Ciprian Alexandru, prieten cu liderul Dan Barna. Oare si noul prefect va fi la fel de pregatit ca noii miniștri USR din cabinetul Cițu care deja si-au demonstrat incompetența dupa primele saptamani de guvernare ? Negocierile continua intre PNL și USR Plus pentru funcțiile de prefect din țara. The…