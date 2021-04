„Un copil. Sarac și provenit dintr-o familie foarte ciudata. Un tata trecut de prima tinerețe și o mama adolescenta. Aparut in lume fara ca parinții lui sa fi facut dragoste. Cu o mama surogat și un tata care accepta paternitatea fara sa fi contribuit la ea. Refuzat de comunitate. Nascut fara ca parinții sa fi […] The post USR pangarește Postul Mare first appeared on Ziarul National .