Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un scurt interviu pentru Libertatea, politologul Cristian Pirvulescu crede ca suspendarea și demiterea președintelui ar fi un dezastru, in contextul crizei politice și sanitare din Romania. In plus, Pirvulescu crede ca oricine se asociaza demersului celor de la AUR se descalifica complet. Libertatea:…

- Doi copii de la Gradinița nr. 54 (cea de pe Bulevardul Dacia) și educatoarea lor au fost confirmați cu virusul Covid-19. Parinții acuza directoarea de gestionare necorespunzatoare a situației și cer demiterea acesteia.

- O discutie sincera si la obiect despre “starea vremurilor” in amdinistratie si politica – cu Denisa Colban, presedinte USRPLUS – organizatia Municipala Buzau si Iulian Gavriluta, realizatorul “Interviurilor altfel” de la TV News Buzau. Invitata lui Iulian a explicat de ce s-a iesit din Coalitia de Guvernare…

- Cererea este insotita de motivele demiterii si de semnaturile necesare, conform O.U.G.57 2019, art 162.Presedintele USR Constanta, Dumitru Caragheorghe, anunta ca s au strans 1.880 de semnaturi pentru organizarea referendumului de demitere a lui Maricel Cirjaliu, primarul comunei Agigea."Am strans semnaturile…

- sursa foto: Facebook\ Cristian Cirjaliu USR PLUS Constanța anunța ca au fost stranse semnaturile necesare pentru organizarea referendumului de demitere a primarului din Agigea (PSD), conform unui comunicat de presa transmis luni. Reprezentanții USR PLUS au mai precizat ca vineri vor inainta Prefecturii…

- Susținatorii legalizarii consumului de marijuana din Italia au anunțat sambata ca au strans suficiente semnaturi pentru a declanșa un referendum privind liberalizarea consumului de canabis, pregatind scena pentru un vot la nivel național pe aceasta tema. Refrendumul ar putea avea loc la inceputul anului…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat convins, joi, la Antena 3, ca se vor strange semnaturile necesare inițierii referendumului de demitere din funcție a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. El a indicat ca in afara de PSD vor mai ajuta la strangerea de semnaturi alte 4 partide:…

- Campania de strangere de semnaturi pentru organizarea referendumului de demitere a primarului general Nicușor Dan va continua joi, incepand cu ora 10.00, pe trotuarul din fața Parcului Cișmigiu, vis-a-vis de Primaria Generala a Capitalei. „Continuam, cu aceeași determinare, din dorința de…