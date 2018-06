Stiri pe aceeasi tema

- Se pregatește Ordonanța de Urgența pentru ”abuzul in serviciu”? Avertismentul Opoziției a venit imediat dupa decizia ICCJ in dosarul angajarilor fictive de la Teleorman, in care liderul PSD a fost condamnat la 3 ani și jumatate de inchisoare, pentru ”instigare la abuz in serviciu”. Un semnal a venit,…

- Protest la Guvern, marți seara, 19 iunie. Protestul a fost initiat pe Facebook, sub sloganul “Nopti Albe pentru Justitie”, oamenii vrand sa doarma sub cerul liber, in fata Palatului Victoria. O tanara si-a instalat un cort, care a fost ridicat de Politia Locala. FOTO: INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA Protestul…

- Aprobare pentru inca doua programe de inzestrare MApN Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, saluta aprobarea, exprimata în unanimitate marți, 6 iunie, de catre Comisiile reunite de aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputatilor și Senat a celor doua solicitari transmise…

- Mii de romani au iesit sambata seara in strada, atat in Bucuresti, cat si in zeci de orase din tara si din strainatate. Oamenii sunt revoltati ca cei de la PSD si ALDE continua asaltul asupra Justitiei in ciuda faptului ca societatea se exprima de aproape un an jumatate in strada impotriva masurilor…

- ”In urma deliberarilor, Curtea Constituționala, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat ca Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 3 mai a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind inființarea Autoritații Naționale…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) cere autoritatilor sa clarifice situatia transferului contributiilor sociale, argumentand ca, in acest moment, nu se cunoaste in ce forma va fi aprobata OUG 79/2017 in Parlament si nici cand se va intampla acest lucru, se arata intr-o scrisoare a FIC, adresata…

- "Acum am primit o alta informatie - s-a suplimentat cantitatea (de imunoglobulina – n.r.) care vine maine. Sunt 3.850 (de doze -n.r.)", a declarat Sorina Pintea, la Digi 24. Intrebata care este cantitatea de imunoglobulina necesara pe luna, ministrul Sorina Pintea a spus ca este nevoie de…