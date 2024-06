Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, joi, Comisia Electorala a USR a validat trei candidaturi pentru desemnarea celui care va reprezenta partidul la alegerile prezidentiale de anul acesta, sambata are loc congresul extraordinar in care vor fi alesi membrii Biroului National si candidatul partidului la alegerile prezidentiale.

- Delegații partidului Uniunea Salvați Romania au sambata, 29 iunie, o noua runda de alegeri. Dupa ce saptamana aceasta au ales-o pe Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, drept președinte al partidului, membrii USR voteaza astazi componența forului de conducere a gruparii (Biroul Național), precum…

- Congresul USR are loc, sambata 29 iunie, de la ora 10.00, eveniment la care delegatii partidului vor alege candidatul la alegerile prezidentiale. Partidul are trei candidati inscrisi in cursa interna, Elena Lasconi, Dumitru Stanca si Octavian Berceanu, iar decizia urmeaza sa fie luata, sambata in Congres,…

- USR organizeaza, sambata, un congres extraordinar in care vor fi alesi membrii Biroului National si candidatul partidului la alegerile prezidentiale, informeaza AGERPRES.La congres, care va incepe la ora 10,00, sunt asteptati 600 de delegati.

- Comisia Electorala a USR a validat candidaturile a trei membri ai partidului care s-au inscris in cursa interna pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale Astazi a fost ultima zi in care membrii USR care doresc sa candideze intern pentru desemnarea candidatului la prezidentiale si-au…

- Comisia Electorala a USR a validat joi candidaturile a trei membri ai partidului care s-au inscris in cursa interna pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale: Elena Lasconi, Dumitru Stanca, Octavian Berceanu.

- George Simion, presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, a fost desemnat sambata de catre Consiliul National de Conducere al partidului, cu unanimitate de voturi, drept candidatul AUR pentru functia de presedinte al Romaniei. ”Sambata, 15 iunie, s-a intrunit Consiliul National de Conducere al Aliantei…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat ca PSD va avea candidat din interiorul partidului la alegerile prezidențiale și este exclusa susținerea lui Mircea Geoana ca independent. Paul Stanescu a spus ca majoritatea liderilor PSD sunt de acord ca liderul partidului, Marcel Ciolacu, trebuie…