USR nu se „afiliază”, dar votează cu PNL în Consiliul Local Focșani Consilierii USR spun ca nu se „afiliaza”, dar voteaza cu PNL in Consiliul Local Focșani. Asta a aratat prima ședința a legislativului municipal organizata ieri. A fost o continuare a spectacolului oferit in ultimii patru ani, cu discuții interminabile pe marginea unor proiecte de hotarare care vizau mai mult funcționarea Consiliului Local. Conform voului de […] Articolul USR nu se „afiliaza”, dar voteaza cu PNL in Consiliul Local Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

