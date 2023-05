Stiri pe aceeasi tema

- USR considera ca esuarea negocierilor dintre sindicatele din invatamant si Guvern nu constituie o surpriza si cer partidelor de guvernamant sa adopte luni, in plenul Senatului, amendamentele pe care reprezentantii partidului le-au propus la legile Educatiei, privind cresterea salariilor dascalilor.…

- In cursul acestei zile, sindicatele din Educație au avut o prima intalnire la Guvern cu premierul, ministrul Ligia Deca, in ideea de a negocia amanarea grevei generale și prezentarea coerenta a cererilor liderilor de sindicat. La ora la care scriem aest material este clar ca va fi greva generala in…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata seara, 20 mai, ca soluția pentru a rezolva cererile sindicaliștilor din Educație, care au anunțat ca de luni intra in greva, nu este doar la el ci la intreaga coalitie.El a spus ca decizia luata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, aceea de a opri negocierile…

- Negocierile pe care sindicatele din Educație le vor purta duminica, 21 mai, la Guvern nu ii vor face pe profesori sa renunțe la greva generala, a transmis sambata, 20 mai, Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI). „Exclus. Nu se deschid școlile luni”, a spus…

- Liderii sindicali din invațamant au anunțat ca negocierile de miercuri, de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului – premierul Nicolae Ciuca și ministrul Finanțelor Adrian Caciu – au eșuat. In aceste condiții, școlile din intreaga țara vor intra in greva generala, incepand de luni, 22 mai.…

- AU EȘUAT negocierile cu sindicatele din invațamant: Profesorii intra in GREVA GENERALA de luni AU EȘUAT negocierile cu sindicatele din invațamant: Profesorii intra in GREVA GENERALA de luni Simion Hancescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), a declarat ca ”este limpede” ca…

- Negocierile cu sindicatele din invațamant au EȘUAT. Va fi GREVA GENERALA in educație, de luni Negocierile Guvernului cu sindicatele din invațamant au eșuat. Va fi greva generala, de luni. Peste 100.000 de profesori intra luni in greva, in urma eșecului negocierilor dintre sindicate și Guvern, au anunțat…