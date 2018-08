Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa USR "Fara penali in functii publice", care are ca scop revizuirea Constitutiei in acest sens, a ajuns miercuri la pragul minim de semnaturi in 13 judete, in timp ce alte in 11 judete se apropie de numarul minim.

- Cei cinci amici, Dan Bostioca, Gica Luca, Marian Blaga, Anca Bocancia Blaga si Dragos Udrescu, au adunat aproape 500 de semnaturi pe care le vor lasa pe 9 august la sediul USR Bucuresti. Semnaturile au fost stranse in parcari, piete, dar si in casa familiei Gheorghita, originara din Suceava, transformata…

- Dupa ce judecatorii Curții Constituționale au respins sesizarile legate de Legea Referendumului și dupa ce au decis sa nu se schimbe prevederea din Codul Civil care definește casatoria ca uniunea dintre un soț și o soție, era clar ca PSD se pregatește ca in toamna sa marcheze caștigul electoral al adoptarii…

- Legea actuala îngreuneaza însa procesul de strângere a semnaturilor, pentru ca pe lânga plafonul de minim 500.000 de semnaturi la nivel national mai este o a doua regula, ca în minim 21 de judete sa existe 20.000 de semnaturi. În acest moment pragul a fost depasit…

- EXCLUSIV. Fostul candidat la Primarie și președinte al Asociației T9, Andrei Suciu, a pierdut procesul in care ii cerea 10.000 de euro jurnalistului TurdaNews, Gelu Florea, instanța stabilind ca jurnalistul a probat TOATE dezvaluirile facute, in ceea ce-l privește pe Andrei Suciu (ascunderea adevarului…

- Un iesean ne-a trimis un mesaj in mijlocul noptii spunandu-ne ca tot cartierul din zona strazii Aeroportului este treaz din cauza unei statii de beton care functioneaza 24 de ore din 24. El a precizat ca se strang semnaturi pentru a fi trimisa o petitie la Primarie. Daca nu se vor lua masuri, oamenii…

- In anii de inceput ziarul asta avea o expresie șablon, folosita ca supratitlu la unele știri: ”Evenimentul Zilei a avut din nou dreptate”. Este și cazul celei mai așteptate decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene legata de recunoașterea pe teritoriul Romaniei a casatoriilor intre persoane de…