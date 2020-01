Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Catalin Drula ii cere premierului Ludovic Orban sa nu blocheze votul studentilor si tinerilor din universitati, multi dintre ei cu viza de flotant, asa cum a facut PSD cu votul din Diaspora.

- Deputatul USR Catalin Drula ii cere premierului Ludovic Orban sa nu blocheze votul studentilor si tinerilor din marile centre universitare, dintre care multi cu viza de flotant. "Nu faceti ce a facut PSD cu votul din Diaspora. Nu de alta, dar pentru PSD n-a iesit bine", afirma el.

- Deputatul USR Catalin Drula ii cere premierului Ludovic Orban sa nu blocheze votul studentilor si tinerilor din marile centre universitare, dintre care multi cu viza de flotant deoarece ar putea sa se confrunte cu o situatie similara cu a PSD, cand a refuzat sa deschida noi sectii de votare in diaspora.

- Deputatul USR Tudor Benga a afirmat ca a cerut, la videoconferința de luni seara, demisiile lui Dan Barna, Catalin Drula și Ionuț Moșteanu. El a precizat ca i se pare „o scamatorie politica” cererea votului de incredere anunțata de președintele USR.„Da, e adevarat, am cerut aseara lui Dan…

- Numaratoarea paralela USR – PLUS arata ca Dan Barna si Klaus Iohannis s-au calificat pe primele locuri in optiunile de vot al romanilor din Noua Zeelanda, unde votul la alegerile prezidentiale s-a incheiat. Deputatul USR Catalin Drula anunta pe Facebook ca Dan Barna a obtinut 47,6% din cele 191 exprimate…

- Deputatul USR Catalin Drula a publicat pe Facebook o numaratoare paralela a rezultatelor de la votul din Auckland, Noua Zeelanda. Potrivit acestuia, Dan Barna a obtinut 47,6% din voturi, Klaus Iohannis 27,2, fiind urmati la mare distanta de Viorica Dancila si Mircea Diaconu.

- Deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca Dan Barna, candidatul sustinut de Alianta USR PLUS la alegerile prezidentiale, are "mari sanse" sa intre in turul al doilea. "Stim foarte bine ca Dan Barna are mari sanse sa intre in turul doi. Alianta…

- Deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca Dan Barna, candidatul sustinut de Alianta USR PLUS la alegerile prezidentiale, are "mari sanse" sa intre in turul al doilea. "Stim foarte bine ca Dan Barna are mari sanse sa intre in turul doi.…