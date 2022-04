Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a subliniat, in cadrul dezbaterilor din plenul Camerei Deputatilor pe motiunea simpla a USR impotriva sa, ca Executivul si-a indeplinit obiectivul desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ) in termenul prevazut in programul de guvernare.…

- USR a depus marti, 8 martie, in plenul Camerei Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Catalin Predoiu.Anuntul a fost facut de deputatul USR, Stelian Ion, infromeaza AGERPRES. "Va rog sa permiteti sa anunt, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea motiunii simple 39;Din nou cu…

- Purtatorul de cuvant al Uniunii Salvați Romania, Ionuț Moșteanu, a anunțat, miercuri, depunerea, saptamana viitoare, a unei moțiuni simple care il vizeaza pe ministrul Justiției, Catalin Predoiu, pe tema proiectului de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție…

- „Este chiar o bucurie sa participi la dezbateri parlamentare care iti dau ocazia sa iti spui parerea, din cand in cand”, a spus ministrul PNL al Justitiei, Catalin Predoiu, miercuri, 23 februarie, despre motiunea simpla anuntata de USR. Catalin Predoiu a precizat ca moțiunea USR impotriva lui ii va…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu a anuntat depunerea, saptamana viitoare, a unei motiuni simple care il vizeaza pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pe tema proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), care spune reprezentantul…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu a anuntat, miercuri, depunerea, saptamana viitoare, a unei motiuni simple care il vizeaza pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pe tema proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), care spune…

- Considerand ca a fost data „o lovitura grava luptei anticorupție”, repreentanții USR au anunțat ca vor depune o moțiune simpla impotriva ministrului Catalin Predoiu. „In contextul loviturii grave date luptei anticorupție prin proiectul de așa-zisa desființare a Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a depus, marti, o motiune simpla impotriva ministrului Energiei, liberalul Virgil Popescu, intitulata „Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania”, precizand ca actualul ministru reprezinta „un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei”. Purtatorul de cuvant…