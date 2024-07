Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul modifica joi ordonanța de urgența care ii lasa pe șoferi fara permis daca refuza testarea antidrog. Concret, nu mai pot conduce mașina timp de trei zile, daca refuza testul antidrog. Și daca in acest timp nu vin rezultatele probelor biologice de la Institutul de Medicina Legala, atunci șoferii…

- La Ministerul Mediului e comitet pentru situatii de urgenta, dupa avertizarile meteo de vreme rea. Pana aproape de miezul nopții, 14 județe din sud-est sunt vizate de o atenționare cod galben de furtuni și vant puternic. Sunt și alerte de inundații. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat, miercuri,…

- La Pitești, prețul energiei termice a scazut – a anunțat Primaria, printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook. De fapt, prețul energiei termice facturate populației s-a modificat, conform legii, printr-o recenta Hotarare a Consiliului Local Pitești. Concret, potrivit sursei citate, din data…

- Actul normativ promulgat are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2023 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate…

- Dennis Politic (24 de ani), extrema stanga de la Dinamo, a marcat doua goluri in barajul de menținere/promovare cu Csikszereda, scor 2-0. El are o clauza in contract legata strict de ramanere in prima liga. Concret, contractul lui Politic se prelungește automat cu doi ani in cazul in care echipa se…

- Ce este shrinkflația și ce masuri vrea sa ia Guvernul Ciolacu, dupa modelul francez. Primești mai puțin, platești la fel Ce este shrinkflația, noul termen intrat in vocabularul oficialilor guvernamentali de la București. In mediul economic, shrinkflația este un termen utilizat pentru a descrie o situație…

- Romania va primi gaz natural lichefiat din Qatar, ca alternativa la producția autohtona și la gazele pe care Romania le va primi din Azerbaidjan. Acest parteneriat energetic cu statul Qatar a fost anunțat de ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Ministrul Burduja face parte din delegația romaneasca…