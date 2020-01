Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii ieseni sustin ca Primaria Iasi ofera cele mai mici burse scolare elevilor, in comparatie cu orasele mari din tara, acuzandu-l pe edilul Mihai Chirica de ipocrizie, intrucat deplange soarta invatamantului din Romania, dar nu face nimic concret. In replica, primarul Mihai Chirica afirma ca…

- Fostul primar general Traian Basescu a spus, duminica seara, vorbind despre alegerile locale, ca ”Bucurestiul este o miza mare”, iar partidul care castiga Primaria Capitalei, da impresia ca a castigat si alegerile locale, chiar daca nu este asa.

- Consiliul Executiv National al Partidului Miscarea Populara a decis ca organizatiile formatiunii politice sa desemneze pana pe 15 ianuarie candidatii pentru alegerile locale, a anuntat presedintele PMP, Eugen Tomac. "Am stabilit un calendar foarte bine pregatit, pe zile, pe saptamani,…

- Conducerea nationala a aliantei USR-PLUS a anuntat ca va propune candidati unici din partea aliantei la alegerile locale de anul viitor. Decizia se va aplica si in cazul municipiului Lugoj, unde este de asteptat ca in cateva saptamani sa fie organizate alegeri interne pentru stabilirea celui care intra…

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu…

- „Le multumesc celor care m-au votat. Nu voi dezamagi“, a spus ministrul desemnat al Internelor. „Este decizia mea personala sa il votez pe dl Marcel Vela chiar impotriva deciziei partidului din care fac parte“, a spus deputatul Ion Mocioalca. Printre intrebarile adresate viitorului…

- Liderul USR si candidatul la alegerile prezidentiale, Dan Barna, si-a anulat vizita la Lugoj, programata pentru marti. In conditiile in care candidatul USR-PLUS la alegerile de luna viitoare nu mai ajunge in oras pentru a vorbi cu cetatenii, staful sau s-a gandit ca nu ar fi rau sa trimita la Lugoj…

- Fostul mijlocas Ludovic Obraniak a anuntat ca figureaza pe lista lui Marc-Philippe Daubresse, candidat la alegerile locale din 2020, la Lille.Obraniak, in prezent consultant pentru RMC, a declarat pentru 20minutes.fr ca inca nu stie ce pozitie ar urma sa ocupe, a precizat ca angajamentul sau…