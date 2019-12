Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, afirma ca asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului ar lasa Parlamentul "in offside". "Noi am criticat aceasta metoda de a adopta legea bugetului, ar fi o premiera in Romania sa nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului", spune el.

- Dan Barna: Bugetul trebuie dezbatut in Parlament Presedintele USR Dan Barna afirma ca legea bugetului trebuie dezbatuta in Parlament, considerand ca ideea angajarii raspunderii ar deschide un precedent foarte periculos, nu neaparat pentru actual guvern, ci pentru cele care vor veni. "Am…

- Asumarea raspunderii in Parlament deschide calea catre demiterea Guvernului. Opozitia are la dispozitie trei zile de la depunerea initiativei in Parlament pentru a initia o motiune de cenzura. Guvernul sesizeaza marți Parlamentul cu privire la asumarea raspunderii pe trei pachete de legi. Primul se…

- Vicepremierul Raluca Turcan a cerut, luni, la finalul ședinței PNL, celor de la PSD sa nu blocheze proiectele de lege pe care Guvernul Orban intenționeza sa și le asume in Parlament.„Cerem PSD sa nu obstrucționeze in Parlament procesul de asumare a raspunderii. PSD sa nu joace la ruleta ruseasca…

- Executivul ar fi dispus sa isi asume raspunderea, pana la sfarsitul acestui an, pe Legea plafoanelor bugetului de stat si pe Legea bugetului pentru 2020, potrivit unor surse guvernamentale. Avocatul Toni Neacșu avertizeaza ca „asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat o sa ridice…

- "Sunt in lucru avem doua variante. OUG 114 este in dezbaterea Camerei Deputatilor si avem doua variante: sa ne intelegem cu partenerii se degajam o majoritate, astfel incat sa trecem pe cale parlamentara - asta este solutia care, din punctul meu de vedere este cea mai buna. Daca nu vom putea conveni…