- Conducerea PNL Constanta invita fortele politice de dreapta la dialog in vederea identificarii formulei prin care PSD va fi inlaturat din administratia locala.Bogdan Hutuca, Presedintele PNL Constanta lanseaza partidelor de dreapta o invitatie la dialog in vederea identificarii celei mai bune formule…

- Primaria si principalele institutii din subordine au realizat, anul trecut, aproape 7.000 de achizitii directe. Contravaloarea totala a acestora s-a ridicat la 30 milioane lei, fara TVA. Acesti bani s-au dat direct catre firme, prin sistemul national de achizitii publice (SICAP), de multe ori in urma…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a declarat luni ca isi doreste ca legea preventiei sa fie aplicata si in ceea ce priveste autoritatile locale, astfel incat, in cazul unor abateri, acestora sa le fie prezentat un plan de conformare, potrivit Agerpres."Vreau sa extindem legea preventiei…

- Primaria Pitesti anunta ca, de curand, in dotarea serviciilor din subordine au intrat noi utilaje. Este vorba despre: – Multifuncționala – Autocompactoare 8-10 cm cu lama și sararița – 1 buc (650.000 lei + tva); – Multifuncționala – Automaturatoare medie 5-6 mc cu lama și sararița – 1 buc (965.000 lei…

- Primarul Cristian Stan a anuntat operationalizarea aplicatiei online Targoviste City App, care reprezinta o noua modalitate facila, la indemana turistilor dar si a cetatenilor municipiului, de a comunica si interactiona cu reprezentantii administratiei publice locale. Pentru vizitatorii orasului, platforma…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat, joi, site-ul http://servicii.mmuncii.gov.ro/, primul inventar al tuturor celor 180 de servicii publice și beneficii furnizate instituțiile aflate in subordinea MMPS.„Site-ul tematic a fost gandit ca o aplicație simpla și intuitiva, astfel…

Daca anul trecut a fost unul dintre cei mai prolifici ani, ai administrației conduse de Dana Manaila sub aspectul obiectivelor indeplinite, nici 2020 nu va fi un an mai sarac in realizari.

- Noul prefect al județului Bacau a venit, la ultima dintre reuniunile organizate de Camera de Comerț și Industrie, „Zilele Economiei Bacauane”, cu o promisiune surprinzatoare. Spun surprinzatoare, pentru ca ea raspunde unei dorințe exprimata deseori de oamenii de afaceri, inclusiv prin Camera de Comerț,…