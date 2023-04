Stiri pe aceeasi tema

- Campania naționala de educație rutiera ce vizeaza persoanele vulnerabile, precum varstnicii, este cea de-a șasea campanie din cadrul proiectului „Educație rutiera – Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creștere

- USR lanseaza o campanie de strangere de semnaturi pentru eliminarea pensiilor speciale. Acesta se va desfașura atat fizic, prin strangerea de semnaturi door to door, cat și on line, fiind lansat un site pentru acet lucru. "In lupta impotriva privilegiilor nesimțite, oamenii buni caștiga doar daca sunt…

- Campania de informare ”Pentru Siguranța – Construim cu Integritate!” a fost anunțata astazi de Centrul Național Anticorupție, in parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale și mai multe instituții de reglementare, expertiza și supraveghere in domeniul construcțiilor. Prezenta…

- FOTO| ISU Alba, campanie de informare a populatiei: Oamenii invața cum ar trebui sa se comporte in cazul unor situatii de urgența FOTO| ISU Alba, campanie de informare a populatiei: Oamenii invața cum ar trebui sa se comporte in cazul unor situatii de urgența In cadrul Saptamanii Protectiei Civile,…

- Primaria Municipiului Focșani și PAID Romania vor demara o campanie de informare a locuitorilor orașului nostru despre importanța polițelor de asigurare impotriva dezastrelor naturale (cutremur, alunecari de teren, inundații). Primarul Cristi Valentin Misaila s-a intalnit, miercuri, cu o delegație condusa…

- Autoritatile lanseaza astazi o campanie de informare la nivel national privind modul de reactie in caz de cutremur. Guvernul va aproba o hotarare prin care site-ul „Fii pregatit!” sa poata fi promovat de fiecare institutie si sa devina cat mai accesibil pentru cetateni. Aceste decizii au loc in contextul…

- Seful DSU Raed Arafat a anuntat ca va fi derulata, incepand de luni, campania „Nu tremur la cutremur” la 30 de posturi de televiziune, pe durata mai multor saptamani, inclusiv in saptamana Protectiei Civile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ungaria lanseaza o campanie nationala de informare care prezinta diferitele forme de serviciu militar si oportunitatile carierei militare, cu scopul de a convinge tinerii sa se alature armatei.