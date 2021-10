Stiri pe aceeasi tema

- USR a anuntat, joi seara, delegatia care va participa la consultarile de luni de la Cotroceni. Delegatia va fi condusa de presedintele aprtidului, Dacian Ciolos, care va fi însotit de Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion si Cristian Ghinea, potrivit News.”Biroul National al USR a stabilit,…

- Dacian Ciolos, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion si Cristian Ghinea vor compune delegația USR care merge luni la consultarile de la Cotroceni, in vederea desemnarii unui candidat pentru funcția de prim-ministru, dupa demiterea Guvernului Cițu, a stabilit joi seara Biroul National al partidului.

- Biroul Național al USR a stabilit, intr-o ședința, joi seara, delegația partidului pentru consultarile de la Cotroceni: Dacian Cioloș, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion și Cristian Ghinea. De remarcat faptul ca la consultari participa fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a carui remaniere…

- Echipa “USR PLUS la Guvernare 2024”, din care fac parte fostul copreședinte al partidului Dan Barna și cațiva dintre foștii membri ai cabinetului Cițu, a obtinut 14 mandate in Biroul Național de la conducerea partidului, al carui președinte este Dacian Cioloș. Pe lista “USR PLUS la Guvernare 2024” sunt:…

- Diana Tache a vorbit, miercuri, la DCNewsTV, despre ministrul interimar al Justitiei, Lucian Bode, ministru plin la MAI și fost ministru al Transporturilor in guvernul Orban. Lucian Bode a devenit ministru interimar al Justiției, dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat revocarea lui Stelian Ion. …

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș nu va fi prezent la discuțiile pe care Dan Barna le va avea marți dupa-amiaza la Cotroceni, la ora 16, pe tema crizei din coaliția de guvernare. Dacian Cioloș, care este și președintele grupului Renew Europe, are o vizita de lucru la Palatul Elysee, cu Emmanuel…

- Dacian Cioloș, liderul PLUS, susține ca formațiunea pe care o conduce impreuna cu Dan Barna nu a facut niciun fel de alinața cu AUR, ci și-a depus propria moțiune pe care o pot susține toate partidele parlamentare. ”N-am depus o moțiune impreuna cu nimeni. Noi ne-am propus propria moțiune și am cautat…

- Dan Barna și Dacian Cioloș, copreședinții USR PLUS boicoteaza ședința de guvern de miercuri seara, suspendata pentru ora 19, dupa scandalul privind adoptarea proiectului Anghel Saligny. The post Boicot la Palatul Victoria. USR PLUS nu se duce la ședința de Guvern de miercuri seara appeared first on…